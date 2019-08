St. Tönis : Theatergruppe braucht Verstärkung

St. Tönis (RP) Das Elisabethfest der Pfarrcaritas St. Cornelius ist jedes Jahr ein großer Spaß für Mitwirkende und Besucher. Nun aber sind die Organisatorinnen in Not. Für die Theatergruppe, die das Programm mit Liedern und Sketchen gestaltet, werden dringend neue Mitstreiter gesucht.

Dabei sei das Elisabethfest in zweierlei Hinsicht wichtig. Erstens sei es seit Jahren eine sehr beliebte Veranstaltung für die Seniorinnen des Ortes, und zweitens trügen die Einnahmen der beiden Nachmittage, die die Caritas jedes Jahr im November organsiert, zum Erhalt der Einrichtung bei. „Die Pfarrcaritas St. Cornelius hilft seit Jahren bedürftigen Menschen in St. Tönis, die unter dem Mindesteinkommen liegen oder nur eine kleine Rente beziehen, vor allem mit Kleiderspenden“, erklärt Monika Heckers. Finanziert werde das Hilfsangebot, auf das etliche Menschen angewiesen seien, ausschließlich durch Spenden. „Deshalb hat das Elisabethfest nicht nur eine gesellige Bedeutung. Wir brauchen den Erlös. Er trägt sehr stark zur Gesamtfinanzierung bei“, weiß die Ehrenamtlerin.

Wer dabei helfen möchte, dass auch weiterhin zwei bunte Nachmittage für Senioren anlässlich des Elisabethfestes ausgerichtet werden können, der ist herzlich eingeladen, die zwölf Mitglieder der Laiengruppe zu unterstützen. Ein „Schnuppern und Kennenlernen“ bietet sich bei der ersten Probe am Montag, 26. August, 15 Uhr, in der Kleiderstube, Kirchplatz 15, an. Im Anschluss treffen die Laienschauspieler sich einmal pro Woche und studieren Lieder und Sketche ein.

Die Aufführungen sind in diesem Jahr am 5. und 6. November. „Um das Elisabethfest auch in Zukunft erhalten zu können, ist die Theatergruppe auf Nachwuchs angewiesen“, appelliert Monika Heckers an alle Interessierten.