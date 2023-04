Theater in St. Tönis Wie eine Vorstandssitzung auf der Bühne im völligen Chaos endet

Matthias Happach überzeugt in der Rolle des türkischstämmigen Erol, der alle Klischees kennt und bedienen kann. Hans Machowiak als Torsten Pfaff vertritt authentisch die Rolle des intelligenten und aufgeklärten modernen Menschen, der am Ende doch kapituliert. Susanne Theil, Doppelpartner von Erol, ist der überzeugenden Gutmensch. Daniel Pietzuch gibt einen zweiter Vorsitzender, der pedantisch und kleinkrämerisch agiert. Die fünf kommen nicht heil heraus. Es gibt kein Happy End. Nur die Möglichkeit eines Neuanfangs, wie der Vorsitzende des Clubs am Ende konstatiert.