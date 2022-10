Hip-Hop-Tanzgruppe aus Tönisvorst : Tetrix wird dreimal Deutscher Meister

Tönisvorst Zum ersten Mal seit der Gründung vor gut fünf Jahren starteten die 24 Tänzerinnen des Tanzsportkreises Tönisvorst in der Altersklasse Juniors 2. Die Erfolge können sich sehen lassen.

Man könnte meinen, dass die 24 Tänzerinnen der Hip-Hop-Tanzgruppe Tetrix im Alter von elf bis 17 Jahren nach fünfeinhalb Jahren inzwischen kleine Profis sind – aber die Aufregung stieg auch vor der letzten deutschen Meisterschaft der Saison 2022 wieder ins Unermessliche. Die Deutsche Meisterschaft der Deutschen Tanzlehrer- und Hip-Hop-Tanzlehrer-Organisation (DTHO) fand jetzt in der Westenergiehalle in Mülheim an der Ruhr statt. Doch Aufregung und Anstrengung haben sich gelohnt: Der Titel ging an die Mädchen aus Tönisvorst, die dem Tanzsportkreis Tönisvorst angehören.