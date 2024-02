Tempo-30-Zonen in Tönisvorst Radler müssen die Fahrbahn benutzen

Eine andere prominente Stelle in der Stadt, in der es regelmäßig zu Reibereien zwischen Radfahrern, Fußgängern, Autofahrern und Co. kommt, ist der Bereich der Willicher Straße, Krefelder Straße, Ringstraße in St. Tönis, wo Tempo 30 gilt und Schilder den Radlern die Benutzung des Gehwegs erlauben. Dieser ist aber recht schmal, zudem verengt die Auslage eines Blumenhändlers den Gehweg, weshalb Fußgänger auf den rot gepflasterten Bereich ausweichen und so den Radlern ins Gehege kommen.