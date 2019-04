Teilhabechancengesetz : Eine neue Chance für Langzeitarbeitslose

Tönisvorst Das Jobcenter Kreis Viersen macht Werbung für das Teilhabechancengesetz. Mit Lohnkostenzuschüssen will das neue Gesetz Arbeitgeber motivieren, Langzeitarbeitslose einzustellen. Metallbau Kleefisch in Tönisvorst hat zugegriffen.

Seit dem 1. Februar hat Marcel Willemsen wieder einen geregelten Job. Das Tönisvorster Unternehmen Metallbau Kleefisch am Tempelsweg hat den Langzeitarbeitslosen eingestellt – unter Mitwirkung des Jobcenters Kreis Viersen. Am Dienstag stellte Franz-Josef Schmitz, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Viersen, das Projekt bei Kleefisch vor. Ziel ist, weitere Unternehmen auf die Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes, das seit dem 1. Januar in Kraft ist, hinzuweisen.

Marcel Willemsen hat davon profitiert. Der 35-jährige Langzeitarbeitslose hat bei der ehemaligen Verseidag in Krefeld Textilmaschinenführer gelernt, wurde dann arbeitslos. Er kümmerte sich um seinen kranken Vater und wurde dann selber krank. Mit Hilfe des Jobcenters machte er beim Bildungszentrum Tönisvorst (BZ) einen Schweißerlehrgang. Das sei der beste Weg, wieder in einen Berufsalltag hineinzukommen, weiß er heute. Dann machte er ein Praktikum bei Kleefisch, beide Seiten konnten sich so am besten kennenlernen. Dass er auch einen Staplerschein hat, ist von großem Vorteil, weil im Metallbetrieb Gabelstapler zum Transport der Materialien eine große Rolle spielen.

Metallbau Kleefisch wurde 1908 in Tönisvorst gegründet und wird heute in der vierten Generation geführt. Christian Kleefisch hat den Betrieb vor sieben Jahren von seinem Vater Heinrich übernommen. Auch die Geschwister Silke und Hendrik arbeiten im Familienbetrieb mit. Vor einem halben Jahr zog der Betrieb von der Niedertorstraße in St. Tönis an den Tempelsweg 11 im Gewerbegebiet um. Der alte Standort war zu eng geworden. In der ehemaligen Lagerhalle am Tempelsweg ist genügend Platz für sieben Beschäftigte und Baumaterialien. Der Metallbaubetrieb und zertifizierte Schweißfachbetrieb stellt Geländer, Balkone, Zäune und Toranlagen her. Selbst in London und Leeds hat Kleefisch bereits Treppen installiert.