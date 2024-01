Nach Insolvenzantrag der Firma Tecklenburg Was wird aus Projekten in St. Tönis?

Nachdem die Tecklenburg GmbH aus Straelen am Mittwoch einen Insolvenzantrag gestellt hat, treibt auch in Tönisvorst viele die Frage um, wie es mit der Firma – und ihren Bauprojekten – weitergeht. Denn das Immobilien-Unternehmen ist auch in der Apfelstadt kein Unbekannter, hat hier schon etliche Projekte realisiert, etwa den dreiteiligen Neubau „Ahl Scholl“ zwischen Kirchplatz und Alter Markt im Jahr 2017, auch wurde der Rewe-Markt im Herzen von St. Tönis in Kooperation mit der Stadtverwaltung von Tecklenburg geplant und gebaut. Und die Firma plante jüngst weitere Projekte in Tönisvorst.