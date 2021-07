Für das Medikamentenhilfswerk Action Medeor in Tönisvorst : Team Experience startet wieder — zugunsten von Action Medeor

Vorst Sportlichkeit ist dafür keine Voraussetzung, denn alle Stationen können mit ­Teamgeist und lösungsorientiertem Denken gemeistert werden. Anmeldeschluss ist der 31. Juli.

Professionelles Teambuilding kombiniert mit sozialem Engagement – das bietet die diesjährige „Team Experience“ auf den Süchtelner Höhen, die erstmals seit 2019 wieder stattfindet. Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen am Niederrhein, vom Kleinunternehmen über den Mittelstand bis hin zu großen Konzernen. Und es verbindet sich mit einem guten Zweck. Denn dabei können die Unternehmen zugleich das Medikamentenhilfswerk Action Medeor mit Sitz in Vorst unterstützen. Dazu legen sie im Vorfeld eine Spende für jede erfolgreich absolvierte Station fest, die zu 100 Prozent an Action Medeor geht.