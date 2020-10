Renovierungsarbeiten in St. Tönis : TC Grün-Weiß saniert in der Winterpause sein Clubhaus

St. Tönis Der Tennisclub rechnet mit Kosten in Höhe von etwa 70.000 Euro. Knapp 34.000 Euro davon kommen aus dem Fördertopf des Landesprogramms „Moderne Sportstätte 2022“. Im Frühjahr soll alles fertig sein.

Mitglieder und Helfer des Tennisclubs (TC) Grün-Weiß St. Tönis haben die Vereinsanlage an der Gelderner Straße winterfest gemacht. Nachdem sie Sträucher und Bäume zurückgeschnitten hatten, standen die üblichen Aufräumarbeiten an: Netze abbauen, Planen einrollen und Terrassenmöbel einlagern. Im Frühjahr 2021 will sich der TC seinen Besuchern in einem neuen Gewand präsentieren, wie Pressewartin Beate Nacken berichtet. In der Winterpause sollen Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.