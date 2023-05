Tanzschule Doctorbeat in St. Tönis Beim Lindy Hop gibt es keine Fehler

Sieben Paare stehen mehr oder minder nervös in der Übungshalle des Tanzstudios Danza in St. Tönis. Dankbar, dass das Licht vorerst stark gedimmt ist, und neugierig, wie der Nachmittag werden wird. Ein zweieinhalbstündiger Schnupperworkshop in Sachen Lindy Hop findet statt, das wissen sie, für diese Veranstaltung haben sie sich schließlich angemeldet.