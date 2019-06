St. Tönis : „Tag des Kindes“ mit Mitmachbaustelle

Mitmachaktionen kommen bei Kindern immer gut an. Foto: Achim Hüskes

St. Tönis (RP) Viele Kinder können es kaum erwarten – schreibt der Verein Handwerker in Tönisvorst in seiner Pressemitteilung: Am Sonntag, 16. Juni, wird wieder ein „Tag des Kindes“ in St. Tönis ausgerichtet.

Dann präsentieren sich die Handwerker in Tönisvorst zusammen mit zahlreichen Schulen, Kindergärten, Vereinen und Organisationen aus Tönisvorst auf dem Parkplatz an der Willicher Straße in St. Tönis, um an dem beliebten Tag für die Kinder da zu sein.

Mittlerweile eine schöne Tradition ist dabei für die Handwerker die Mitmachbaustelle, für die sie sich wiederum etwas Neues haben einfallen lassen. Dabei wird auch in diesem Jahr das handwerkliche Basteln und die spielerische Kreativität nicht u kurz kommen, ist sich das Team rund um den neuen Vorstand Christoph Kohnen und Christian Kleefisch sicher.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Event von Großspielgeräten, Essensständen, der beliebten Bimmelbahn von Trecker-Harry und den Präsentationen der zahlreichen Teilnehmer bereichert. Die Handwerker sind dabei besonders stolz darauf, dass die Zahl der Anmeldungen erneut gesteigert werden konnte und nun 23 Teilnehmer die Handwerker verstärken.