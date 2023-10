E1-Jugend des SV Vorst 1919 Junge Fußballer unterstützen ihren krebskranken Trainer

Ingo Kleinen steht die Rührung über das, was er da sieht, ins Gesicht geschrieben. „Ich glaub das nicht. Ihr habt mir schon so viel Mut gemacht – und jetzt das“, sagt er mit belegter Stimme, Tränchen in den Augen. Der Trainer der E1-Jugend hat am 21. August die Diagnose Krebs erhalten. Für den 60-Jährigen und seine Familie brach eine Welt zusammen. Doch dann beschloss der Vorster, sich von der Diagnose nicht unterkriegen zu lassen. Auf dem Weg aus dem dunklen Loch, in das das Wort Krebs ihn warf, hat er dabei nicht nur von Seiten der Familie und Freuden Zuspruch erhalten. Der gesamte SV Vorst 1919, allen voran seine E1-Jugend, stehen hinter ihm.