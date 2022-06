Besser als allein zu essen : Suppenküche im Marienheim in St. Tönis öffnet wieder

St. Tönis Nachdem das Corona-Testzentrum ausgezogen ist und die Inzidenzen gesunken sind, kann das Team um Küchenchef Johannes Thelen wieder loslegen. Alle zwei Wochen laden die Ehrenamtlichen zum kostenlosen Mittagstisch ein.

Die Suppenküche im Marienheim an der Rue de Sees öffnet am Mittwoch, 22. Juni, wieder ihre Türen. Nachdem das Corona-Testzentrum ausgezogen ist und die Inzidenzen gesunken sind, kann das Team um Küchenchef Johannes Thelen wieder loslegen. Seit acht Jahren gibt es die Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Cornelius im ehemaligen Kindergarten Marienheim. Alle zwei Wochen wird ein kostenloses Mittagessen für alle, die daran Interesse habe, angeboten.

„Uns ist es wichtig, Menschen, die sonst vielleicht allein essen, hier in einer geselligen Runde zusammenzubringen“, sagt Johannes Thelen, der von Anfang an dabei ist. Gemeinsam mit Franz Föhles kocht Thelen ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch Suppe für 60 bis 70 Besucher, backt Kuchen und rührt Pudding an, denn nach der Suppe gibt es noch einen Nachtisch und eine Tasse Kaffee. Insgesamt besteht das Suppenküchenteam aus sechs Ehrenamtlichen. So helfen noch Willi Zboralski, Lotti Vierhaus, Gertrud Lenzen und Hedwig Engelen mit.