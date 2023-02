Gut besuchte Sitzungen Kein Long Covid für Vorster Karneval

Sitzungspräsident Frank Kuschel, genannt Kuschi, holte als erstes die Swinging Fanfares auf die Bühne. Die nahmen ihre Rolle als Eisbrecher um 11.11 Uhr ernst und hielten es auf der Bühne nicht lange aus: Sie mischten sich unters närrische Volk und begeisterten mit ihren Stimmungshits, während draußen ein altes Wohnmobil vorfuhr. Am Steuer saß Klaus Bömeke, bekannt als Feuerwehrmann Kresse. Auch er hatte also die Pandemie „überlebt“. Und seine Sketche sind nach wie vor eher was für Männer. Der Statistiker erklärte folgendes: „Jeder vierte Feuerwehrmann ist so doof wie die anderen drei.“ Er erzählte, wie er bei einer Mieterin die Miete kassieren wollte. Die öffnete splitternackt die Wohnungstür und erklärte, dass sie gerade dabei sei, die Stromrechnung zu bezahlen. Und Kresse erzählte von einem Schönheitschirurgen, der eine alte Dame so aufgepeppt hatte, dass sie fortan Kindergeld statt Rente bekam.