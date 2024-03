Auf Tönisvorster Stadtgebiet Straßenbeleuchtung bleibt für Reparaturen teils eingeschaltet

In diesem Jahr sei es übrigens zu mehr Störungen als üblich gekommen. Grund sei eine Kombination aus alten Erdkabeln und feuchtem Wetter. Die Feuchtigkeit dringe in die veralteten Verkabelungen ein und sorge für Kurzschlüsse. So hätten in den vergangenen eineinhalb Monaten gleich dreimal ganze Kabelstränge ausgetauscht werden müssen: an der Friedrichstraße, Dammstraße/Viersener Straße und Schäferstraße. Um die Störung zu lokalisieren, muss der Strom eingeschaltet werden, damit der Fehler im Erdreich genauer eingegrenzt und der Ausfall behoben werden kann.