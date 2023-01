Versorgungsleitungen werden erneuert Straße Kehn ist für Fußgänger und Radfahrer gesperrt

Radfahrer und Fußgänger, die von der St. Töniser Straße aus auf die Straße Kehn möchten, müssen derzeit draußen bleiben – beziehungsweise einen recht weiten Umweg in Kauf nehmen. Die NEW AG legt im Bereich des einseitigen Fuß- und Radweges derzeit neue Versorgungsleitungen. „Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 23. März“, so eine Sprecherin der Stadt Tönisvorst auf Nachfrage. Für Radfahrer und Fußgänger sind Umleitungen ausgeschildert.