Gemeinde St. Cornelius in St. Tönis Sternsinger sammeln für Opfer von Gewalt und Missbrauch

Fast 90 Mädchen und Jungen ziehen in diesen Tagen in kleinen Gruppen durch St. Tönis. Mit goldenen Kronen auf dem Kopf und Umhängen aus Samt auf den Schultern folgen sie dem Sternträger von Tür zu Tür, um den Segen zu bringen und Spenden für Kinder weltweit zu sammeln. Am Sonntag waren einige der St. Töniser Sternsinger und -singerinnen in der heiligen Messe. Pfarrer Wolfgang Acht begrüßte sie erfreut: „Es ist schön, dass ihr da seid und den Menschen den Segen Gottes bringt. Damit seid auch ihr ein Segen, denn ihr bewegt die Menschen, Gutes zu tun.“