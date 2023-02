Buch-Tipp der Stadtbücherei Tönisvorst Ein Mord unter Wattwanderern?

Drei Freunden, Experten im Extrem-Wattwandern, fehlt exakt diese Überquerung noch, und als die Bedingungen endlich perfekt scheinen, ist Aaron, einer der Freunde, gerade in England und schafft es nicht zeitgerecht vor Ort zu sein. Die beiden anderen, Klaus und Peter, gehen alleine los. Am Ziel kommt aber nur Peter an, total erschöpft, ausgelaugt und verwirrt. Klaus wird tot auf einer Sandbank gefunden und von der niederländischen Wasserschutzpolizei geborgen, knapp bevor die Flut den Leichnam ins Meer zieht. Peter erzählt von einem Unfall und davon, dass Klaus von der Strömung eines Priels mitgerissen wurde. Sehr unwahrscheinlich bei so erfahrenen Wattwanderern. Außerdem hatte der Tote nur sehr wenig Wasser in der Lunge, er ist also nicht ertrunken, sondern wahrscheinlich erstickt. Merkwürdig ist auch eine Verletzung am Ohr. Handelt es sich womöglich um Mord?