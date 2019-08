Das Ferien-ABC P wie Partnerschaft : Musik brachte die Menschen zusammen

Die Städtepartnerschaft mit Sées wurde 1979, vor 40 Jahren, geschlossen. Der damalige Tönisvorster Bürgermeister Richard Beckers (links) und sein französischer Amtskollege André Dubuisson zeigen das Gastgeschenk aus Tönisvorst, ein Bild des Ratshausplatzes. Foto: Partnerschaftskomitee

Tönisvorst Seit 40 Jahren gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Tönisvorst und dem französischen Sées in der Normandie.

Von Stephanie Wickerath

Mit der Musik fängt es an. Das Akkordeon-Orchester St. Tönis nimmt im Frühjahr 1977 Kontakt zum deutsch-französischen Jugendwerk auf. Man sei auf der Suche nach einem Akkordeon-Orchester in Frankreich, schreibt der damalige Schriftführer Rolf Schumacher dem Jugendwerk. Kurze Zeit später bekommt Schumacher Post: In der 4700 Einwohner zählenden Gemeinde Sées in der Normandie, 180 Kilometer von Paris entfernt, gebe es einen Accordèon-Club, der an einem Austausch interessiert sei.

Briefe gehen hin und her. Im Januar 1978 gibt es ein erstes Treffen, eine Abordnung aus Sées kommt nach St. Tönis. Noch im selben Jahr fahren einige St. Töniser nach Sées. Auch die Bürgermeister der beiden Orte lernen sich kennen und kommen auf die Idee, eine Städtepartnerschaft aus der Taufe zu heben. Vereine werden mit ins Boot geholt, und bald steht fest: An Pfingsten 1979 soll die Städtepartnerschaft in St. Tönis, im September 1979 in Sées mit offiziellen Feiern besiegelt werden.

Info Tönisvorst hat heute drei Partnerstädte Der Partnerschaft mit der französischen Stadt Sées sind noch zwei weitere Städtepartnerschaften gefolgt. Seit 1999 existiert eine Partnerschaft mit dem tschechischen Stare Mesto und seit 2006 mit Laakdal-Vorst in Belgien. Mit allen drei Städten gibt es einen regen Austausch zwischen den Menschen, den Vereinen und den weiterführenden Schulen. Weitere Infos zu Sées geben Sylvie Gülich, Tel. 02151 6494681 und Michael Steeg, Tel. 02151 701869, die Ende 2015 den Vorsitz übernommen haben.

Für Tönisvorst wird dieses Pfingstfest aus zwei Gründen unvergesslich: Erstens wird eine Partnerschaft mit einer Stadt in Frankreich geschlossen, einem Land, das lange als Deutschlands ärgster Feind galt. Ganz offiziell werden jetzt, 34 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, aus Feinden Partner und, wie sich im Laufe der nächsten Jahre zeigen soll, aus Partnern Freunde. Und zweitens wird an diesem Tag aus der Gemeinde Tönisvorst, ein damals zehn Jahre alter Zusammenschluss von Vorst und St. Tönis, die Stadt Tönisvorst.

Auf dem Rathausplatz und bei weiteren Feiern rund um diese Ereignisse stoßen unzählige Menschen, Deutsche und Franzosen, miteinander an. „1900 Liter Bier, 1000 Flaschen Wein, 900 Liter Limonade und Cola sowie unzählige Schnäpse“ habe die frisch geborene Stadt den Bürgern und den Gästen spendiert, hat der im Mai verstorbene Rolf Schumacher notiert.

Auch Angela Frese und Michael Steeg, die langjährige und der aktuelle Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, erinnern sich an die Feiern. „Die ganze Stadt war voller Leute“, sagt Steeg. Es sei ein großes Volksfest gewesen. Steeg selber fuhr noch im gleichen Jahr mit der Freiwilligen Feuerwehr nach Sées. Etliche Besuche und Gegenbesuche folgten. „Die Basketballer waren da, die Handballer haben Turniere ausgetragen, auch Fußball wurde gespielt“, zählt Angela Frese auf.

Die unterschiedliche Sprache sei dabei nie ein Hindernis gewesen. „Es gab immer jemanden, der die jeweils andere Sprache beherrschte“, sagt Angela Frese, die selber sehr gut Französisch spricht. „Ansonsten ging es irgendwie mit Händen und Füßen“, fügt Michael Steeg hinzu. Beide schwärmen von den vielen Fahrten nach Frankreich und den Freundschaften, die dabei entstanden sind: „Wir waren immer privat untergebracht, das hat den Austausch sehr persönlich gemacht. Und wir haben viel über die Geschichte der Normandie erfahren, hübsche kleine Orte kennengelernt und sind vielen netten Menschen begegnet.“

Michael Steeg ist besonders ein Besuch in Erinnerung geblieben: „Wir waren gemeinsam mit den Franzosen an der D-Day-Küste“, erzählt Steeg. Im Juni 1944 kämpften dort die Alliierten gegen deutsche Soldaten. 12.000 Opfer, gestorben, verwundet, vermisst, notieren die Geschichtsbücher über diesen Kampf. „Wir haben auf dem Friedhof einen Kranz niedergelegt, einen Kreis gebildet und uns an den Händen gehalten. Da hat es richtig geknistert.“

Auch Angela Frese erinnert sich an eine besondere Begebenheit zu diesem Thema. „Der Mann der Komitee-Vorsitzenden auf französischer Seite hat uns irgendwann gestanden, dass er gegen die Partnerschaft war. Er hatte viele Menschen aus seiner Familie im Krieg verloren und hasste die Deutschen. Erst durch die Partnerschaft und den regen Austausch habe er diesen Hass überwunden.“

Der aktuelle Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Michael Steeg unterzeichnete in diesem Jahr in Sées die Urkunde zur Erneuerung des Partnerschaftsvertrags. Im nächsten Jahr wird der 40-jährige Geburtstag in Tönisvorst nachgefeiert. Foto: Partnerschaftskomitee

Auch wenn die Ablehnung überwunden ist und aus den Deutschen und den Franzosen mittlerweile Europäer geworden sind, soll die Städtepartnerschaft weiter gepflegt werden. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir junge Familien haben, die an einem Austausch interessiert sind und auch die Rupert-Neudeck-Gesamtschule einen Schüleraustausch aufbauen möchte“, sagt Michael Steeg.