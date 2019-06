Städtepartnerschaft mit Sées in der Normandie : Rathaus brüskiert die Franzosen

Bürgermeister Jean-Yves Houssemaine empfing die Tönisvorster Delegation in Sées. Liebevoll waren die Feierlichkeiten zur 40-jährigen Städtepartnerschaft vorbereitet worden.In Tönisvorst wird das Jubiläum erst im nächsten Jahr gefeiert. Foto: Michael Steeg

Tönisvorst/Sées Das Partnerschaftskomitee fuhr zur Jubiläumsfeier 40 Jahre Städtepartnerschaft nach Sées in der Normandie. Dass weder Bürgermeister, seine Stellvertreter, Spitzen aus Verwaltung oder Stadtrat dabei waren, fiel unangenehm auf.

Von Heribert Brinkmann

40 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Sées in der Normandie und Tönisvorst. Eigentlich ein schöner Grund zu feiern. Das Partnerschaftskomitee organisierte eine große Fahrt mit über 100 Teilnehmern, doch das Treffen blieb nicht ohne Pannen. Da der jetzige Tönisvorster Bürgermeister Thomas Goßen „aufgrund einer Erkrankung eines nahen Angehörigen“ nicht an der Jubiläumsfahrt teilnehmen konnte und weder ein offizieller Vertreter noch ein Abgesandter aus der Verwaltungs- oder Ratsspitze mitgereist noch anwesend war, wird die Unterschrift unter die Jubiläumsurkunde wohl im nächsten Jahr in Tönisvorst nachgeholt. Das Fehlen eines offiziellen Vertreters aus dem Rathaus oder dem durch die Bürgerschaft gewählten Rat wurde nicht nur von den „offiziellen Séesern“ und den Gastgebern, sondern auch von den mitreisenden Tönisvorstern zutiefst bedauert, ja teils sogar kritisch kommentiert.

Eine große Gruppe von über 100 Mitreisenden war mit zwei Reisebussen und mehreren Privatwagen aus Tönisvorst in die französische Partnerstadt Sées in der grünen Normandie gereist, um das 40-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum in Sées zu feiern. Bei ihrem Treffen im vergangenen Jahr in Tönisvorst hatten die beiden Partnerschaftskomitees gemeinsam aus organisatorischen und finanziellen Gründen vereinbart, 2019 die Feierlichkeiten in Sées und 2020 in Tönisvorst auszurichten.

Info Jubiläumsfeier am 21. Mai 2020 in Tönisvorst Sées liegt in der Basse-Normandie zwischen den Städten Caen und Le Mans. Im nächsten Jahr, genau genommen am 21. Mai 2020, wird dann in Tönisvorst das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Sées gefeiert. Das Partnerschaftskomitee wird seit vielen Jahren durch die Sparkassenstiftung Tönisvorst unterstützt. Nur durch diese finanzielle Zuwendung kann die Städtepartnerschaft zwischen Tönisvorst und Sees bestehen und die Kosten gedeckt werden.

Einen Reisebus stellte das Partnerschaftskomitee Tönisvorst-Sees, der andere Reisebus war besetzt mit einer großen Mannschaft junger Sportler der St. Töniser Turnerschaft. Das Partnerschaftskomitee Tönisvorst-Sees, angeführt vom Duo Sylvie Gülich und Michael Steeg, und die jungen Sportler der St. Töniser Turnerschaft mit ihrem Vorsitzenden Christian Hülsemann wurden offiziell vom Séeser Bürgermeister Jean-Yves Houssemaine und dem Séeser Partnerschaftskomitee-Vorsitzenden Frederic Renault willkommen geheißen.

Schon während dieses Empfangs hatte man sich viel zu erzählen, von früheren Treffen, die jedes Jahr, abwechselnd in Sées oder Tönisvorst stattfinden. 40 Jahre besteht diese Städtepartnerschaft und wird durch die Treffen immer wieder aufgefrischt und auch durch neue mitreisende Erwachsene oder junge Besucher erneuert. Die Feiern zu diesem runden Jubiläum bestimmten den diesjährigen Aufenthalt der Tönisvorster Besucher.

Nach der ersten Nacht in den Gastfamilien ging es dann nach Sainte Suzanne, einige Dutzend Kilometer von Sées entfernt. Eine Gruppe besichtigte die einzige Papiermühle in Nordfrankreich. Sehr interessant war ein Atelier zur Herstellung von Papier nach traditioneller Methode, wie sie zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert genutzt wurden. Die anderen nutzten einen Rundgang auf dem Mühlenweg. Das frühere Leben in Industrie und Handwerk. Im 18. Jahrhundert bestimmte die Erve, die durch Sainte Suzanne fließt. An ihr lagen 17 Wassermühlen, die von Müllern, Gerbern, Papierherstellern und Tuchmachern genutzt wurden.

Am Samstagmorgen besuchten viele den Séeser Wochenmarkt, auf dem Produkte der Region meist direkt von Bauern verkauft wurden. Auch die Séeser Kathedrale, weit über Sees bekannt, war nur eine der vielen Sehenswürdigkeiten, die man aufsuchte und betrachtete. Einige andere nutzten die Gelegenheit, die schöne, grüne Normandie zu besichtigen und Natur pur zu erleben.

Beide Partnerschaftskomitees, einmal aus Sees, einmal aus Tönisvorst trafen sich dann im Sitzungssaal des Rathauses. Dabei wurden zukünftige, gemeinsame Aktivitäten besprochen und fest vereinbart. Für das kommende Jahr, also 2020, steht ein Gegenbesuch der Seeser-Delegation in Tönisvorst an. Dort wird dann das 40-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum mit einem Festakt und einem Besichtigungsprogramm gefeiert. Darüber wurden erste Absprachen getroffen und verbindlich der Termin auf den 21. Mai 2020 festgelegt.

Nach der gemeinsamen Komiteesitzung wurde es dann sehr festlich. Der Séeser Bürgermeister Jean-Yves Houssemaine und sein Stellvertreter Remy Duval hatten die beiden Komitees, die Gäste und deren Gastgeber, sowie Vertreter aus Industrie, Handel und Gesellschaft und Abgesandte aus dem Kreis Orne in den Ehrensaal des Séeser Rathauses geladen. Dort fand der offizielle Festakt zur 40-jährigen Städtepartnerschaft in einem würdigen Rahmen statt. Nach festlichen Ansprachen, vom Séeser Bürgermeister Jean-Yves Houssemaine, einem schriftlichen Grußwort vom Tönisvorster Bürgermeister Thomas Goßen, Reden vom Séeser Partnerschaftsvorsitzenden Frédéric Renault und seinen Tönisvorster Kollegen Sylvie Gülich und Michael Steeg wurden die Urkunden zum Jubiläum unterzeichnet und gegenseitig Geschenke ausgetauscht. Unterzeichner der Urkunden, textlich auf Deutsch und Französisch verfasst, waren daneben auch die Ehrenvorsitzenden der beiden Komitees Simone Dumage (Sées) und Angela Frese (Tönisvorst).

Bei Gründung der Städtepartnerschaft im Jahre 1979 war in Sées Bürgermeister André Dubuisson in Amt. Er erinnerte an seinen Tönisvorster Kollegen, den Tönisvorster Bürgermeister Richard Beckers. Die Jubiläumsurkunde unterzeichnete jetzt auch seine Tochter Marita Gentges-Beckers. Sie ist auch seit kurzem aktives Mitglied des Tönisvorster Partnerschaftskomitees.