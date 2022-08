Aktion in St. Tönis und Vorst : Sportvereine laden zum Aktionstag

Bei der Turnerschaft St. Tönis war im vergangenen Jahr ein ganzer Reigen verschiedener Übungen aufgebaut. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Der Stadtsportverband Tönisvorst organisiert zum zweiten Mal die Aktion „Rein in die Sportvereine“. Am Samstag, 3. September, präsentieren fünf Vereine ihre Sportarten und laden zum Ausprobieren ein. Auch Außergewöhnliches ist dabei.

„Die Stadt hat auch sportlich einiges zu bieten“, sagt Gudrun Knittel, Schriftführerin des Stadtsportverbands (SSV) Tönisvorst. Gelegenheit, einen Teil dieser Angebote kennenzulernen, bietet der SSV wieder am Samstag, 3. September, mit der Aktion „Rein in die Sportvereine“. Nachdem diese im vergangenen Jahr ein Erfolg war, obwohl nur drei Vereine teilgenommen hatten, hat sich der SSV entschlossen, weiterzumachen – diesmal mit fünf teilnehmenden Vereinen. „Vielleicht sind es ja im nächsten Jahr noch mehr, wenn sich weiter herumgesprochen hat, wie gut die Aktion ankommt“, sagt Gudrun Knittel.

Die Turnerschaft St. Tönis, der Tennisclub Grün-Weiß St. Tönis, die Schießfreunde Freischütz Tell 1926 St. Tönis, der Badminton-Club Tönisvorst und der neu gegründete SC St. Tönis 1911/20 laden ein, ihre Angebote kennenzulernen – und gleich auszuprobieren. „So lernt man auch Sportarten kennen, die ungewöhnlich sind und auf die man sonst vielleicht nicht gekommen wäre“, sagt Gudrun Knittel und nennt unter anderem das Blasrohrschießen, den Sommer-Biathlon und das Abenteuerturnen. Im vergangenen Jahr sei die Veranstaltung gut besucht gewesen, und im Nachhinein habe es bei den Vereinen viele Neueintritte gegeben. „Die Idee für eine solche Aktion ist in der Corona-Pandemie entstanden, als die Vereine Probleme hatten, neue Mitglieder zu gewinnen oder ihre alten zurück in die Sportstätten zu holen“, erklärt Gudrun Knittel.

Info SSV will auch Besucher von außerhalb ansprechen Um möglichst viele Sportarten kennenlernen zu können, empfiehlt der Stadtsportverband den Besuchern, sich vorher über die Angebote zu informieren und sich eine Route durch die Vereine zusammenzustellen. Dabei hofft der Verband nicht nur auf Besucher aus der Stadt Tönisvorst, sondern auch aus umliegenden Städten und Gemeinden, da die Tönisvorster Vereine durchaus Sportarten zu bieten haben, die es in der Region sonst nicht gibt.

Die Aktion „Rein in die Sportvereine“ bietet für jedes Alter etwas an, manchmal sogar für die ganze Familie: Ein aktives und attraktives Angebot bietet die Turnerschaft St. Tönis. Am Aktionstag geht es ums Loslegen mit Volleyball und einen Mutbeweis beim Abenteuerturnen. Von 14 bis 17 Uhr in der Vereinshalle an der Corneliusstraße 25c. Infos zum Verein unter www.turnerschaft1861.de.

Wer Interesse hat, kann ausprobieren, ob er Spaß am Tennis finden kann. „Moderne Trainingsmethoden machen das Lernen leichter, und für die Gesundheit ein paar Bälle schlagen oder mit netten Kameradinnen und Kameraden vielleicht auch an kleineren Wettkämpfen teilzunehmen, ist auch ein herausforderndes Ziel“, werben die Verantwortlichen des Tennisclubs Grün-Weiß St. Tönis für ihr Angebot in der Zeit von 12 bis 15 Uhr auf den Plätzen an der Gelderner Straße 77. Informationen zum Verein unter www.toevo-tennis.de.

Gleich sechs Varianten des Schießsports warten bei den Schießfreunden Freischütz Tell 1926 St. Tönis auf die Besucher, die eine ruhige Hand und Konzentration mitbringen sollten. Für die ganze Familie und gut für die Lunge ist das Blasrohrschießen, noch recht jung ist der Sommer-Biathlon mit zusätzlichen Laufeinheiten, und seit Gründung dabei sind die Luftpistole und das Luftgewehr. Voll im Trend seien der Recurve-Bogen und das 3D-Bogenschießen. Die Trainer stehen mit Rat und Tat an der Gelderner Straße 81 von 12 bis 16 Uhr zur Seite. Infos unter www.sft1926.de.

Wer sich schon immer für Badminton interessiert hat, kann sich am Aktionstag in Vorst in der Rudi- Demers-Halle am Wiemespfad 10 von 15 bis 17 Uhr ausprobieren. Dort bietet der Badminton-Club Tönisvorst für alle einen Schnuppperkurs im Badminton-Sport an. Infos zum Verein unter www.bc-toenisvorst.de.