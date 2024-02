Der Tönisvorster Stadtrat tagt Von Katzenfütterung über Vereinsheim bis zum Kitastandort

Eine Kita und ein Kinderspielplatz im sogenannten Südviertel in St. Tönis, ein Haus für Vereine in Vorst und das Füttern von Katzen: Die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Tönisvorster Stadtrates am kommenden Donnerstag, 15. Februar, beinhaltet eine Fülle von Themen, die dafür sorgen könnten, dass der ein oder andere Gast um 18 Uhr in den Ratssaal an der Hochstraße 20a kommt. Sitzplätze für die Öffentlichkeit gibt es auf der Empore.