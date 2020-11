Philipp Janßen, 36 Jahre (GUT)

„Ich lebe gerne hier“, sagt Janßen, der in Tönisvorst geboren und aufgewachsen ist. „Ich habe aber das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren mehr das Jetzt verwaltet wurde als die Zukunft gestaltet.“ Der 36-Jährige arbeitet im öffentlichen Dienst in Düsseldorf und ist seit 2009 Mitglied der Wählergemeinschaft GUT. „Es gibt viele Bereiche, in denen ich hoffe, gemeinsam mit den anderen Parteien und Wählergemeinschaften in den nächsten Jahren etwas bewegen zu können“, sagt er.