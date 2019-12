Haushalt 2020 in Tönisvorst : Haushaltsbeschluss ohne große Vorreden

Das Minus im Haushalt ergibt sich großteils dadurch, dass im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Euro weniger an Gewerbesteuer in die Kasse kamen als geplant. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Die Mitglieder des Stadtrats Tönisvorst haben dem Haushalt 2020 mit einem dicken Minus zugestimmt. Der Fehlbetrag beläuft sich auf rund 7,7 Millionen Euro. Die Fraktionsvorsitzenden verzichteten auf ihre Reden.

Mit zwei Gegenstimmen (GUT und fraktionslos) haben die Mitglieder des Tönisvorster Stadtrats am Donnerstagabend den Haushalt 2020 mehrheitlich verabschiedet. Das Votum war ziemlich wortkarg eingeleitet worden: Die Vorsitzenden aller Fraktionen verzichteten auf ihre üblichen Reden. In Anbetracht der späten Uhrzeit, hieß es als Erklärung in der Sitzung. Am Freitagvormittag klangen die Gründe zumindest bei der SPD ein bisschen anders.