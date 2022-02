Campus-Projekt in Tönisvorst : Rat lehnt Machbarkeitsstudie zum Campus ab

Auf dem Gelände am Wasserturm in St. Tönis könnten Verwaltungs- und Schulgebäude errichtet werden. Über das Campus-Projekt wird seit Monaten heftig gestritten. Foto: Emily Senf

Tönisvorst Mit ihrem Antrag, für das Campus-Projekt in St. Tönis ein Wirtschaftlichkeitsgutachten und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, konnte sich die CDU am Mittwochabend im Stadtrat nicht durchsetzen. Die Mehrheit war dagegen.