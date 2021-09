Stadtradeln in Tönisvorst : 259 Radfahrer sparen sechs Tonnen CO2 ein

Tönisvorst 259 aktive Teilnehmer, die sich dazu entschieden haben, Teile ihrer Alltagsfahrten ressourcen- und umweltschonend mit dem Fahrrad zurückzulegen, sind das Ergebnis der diesjährigen Stadtradeln-Kampage in Tönisvorst in diesem Jahr.

In Tönisvorst seien keine großen Rennrad-Fahrer-Gruppen an den Start gegangen, die in anderen Kommunen viele Kilometer generiert haben, sagt Hergett. Vielmehr handele es sich in Tönisvorst um eine Breitensport-Aktion, die dazu beitrage, über die häufigere Nuzung des Velos für Alltagsfahrten nachzudenken und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten – und das in jeder Alters- und Fitnessklasse. Die Stadt Tönisvorst will die Kampagne nun auswerten und dann, im Herbst, die Verlosung der Sachpreise, überwiegend von örtlichen Sponsoren zur Verfügung gestellt, vornehmen. Und im nächsten Jahr soll es weitergehen.