Tönisvorst : Stadtmarketing bleibt ehrenamtlich

Am Samstag fanden bei passend frühlingshaften Temperaturen zahlreiche Besucher den Weg zum St. Töniser Frühlingsfest. Foto: Norbert Prümen (nop)

Tönisvorst Die Mehrheit im Fachausschuss hält eine eigene Gesellschaft für Stadtmarketing, wie von der SPD ins Gespräch gebracht, für zu teuer. Tönisvorst solle lieber die Aktivitäten der Einzelhändler und Gastronomen unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Keine Weihnachtsstimmung auf dem Weihnachtsmarkt, kein Frühlingszauber beim Frühlingsfest – das Urteil der SPD-Fraktion über die Stadtfeste in St. Tönis ist vernichtend. „Das Frühlingsfest am vorigen Wochenende hatte sehr wenig mit Frühling zu tun, es war in weiten Teilen ein Ramschmarkt“, sagt Hans Joachim Kremser (SPD). „Die Leute stimmen mit den Füßen ab, irgendwann kommen sie nicht mehr nach St. Tönis.“ Auch Fraktionskollege Christoph Giltges findet: „Anderswo haben Stadtfeste eine andere Qualität. Hier kommen beim Weihnachtmarkt keine Weihnachtsgefühle auf.“

Auf die Tagesordnung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing ist das Thema gekommen, weil die SPD-Fraktion beantragt hat, eine städtische Marketinggesellschaft zu gründen. Diese Gesellschaft soll, so die Idee der Fraktion, alle Veranstaltungen in St. Tönis und Vorst organisieren. Stadtfeste, Weihnachtsmärkte, der Apfelblütenlauf, das Fest der Handwerker zum Tag des Kindes und öffentliche Vereinsfeste wie etwa das der Flüchtlingshilfe gehören dazu. Die Feste seien das Aushängeschild der Stadt und eine wichtige Werbung, die Händler, Gewerbetreibende und Neubürger nach Tönisvorst locken könnte – oder sie abschrecke.

Info Werbering bekommt ein neues Vorstandsteam Auch einige Mitglieder des Werberings St. Tönis selber haben immer wieder Kritik an den Angeboten der Stadtfeste geübt. Das neue Vorstandsteam, das sich am 9. April bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stellt, hat bereits angekündigt, dass es neue Ideen mitbringt und die St. Töniser Stadtfeste künftig anders aussehen sollen. Es kandidieren Melanie Barth-Langenecker, Andrea Hermes, Judith Rüther-Zeiß, Isabel Thiele, Dennis Weber und Heike Werner.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie eine Gesellschaft für Stadtmarketing arbeitet, hat Wirtschaftsförderer Markus Hergett Sascha Terörde eingeladen, der sowohl in Bocholt als auch in Emmerich in einer Stadtmarketinggesellschaft gearbeitet hat. Während in Emmerich Stadt, Stadtwerke und Sparkasse die Gesellschaft tragen, sind es in Bocholt zur Hälfte die Stadt und zur Hälfte Händler, Handwerker und Industrieunternehmen. „Schwerpunkte sind Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus“, schildert Terörde die Aufgabenfelder der Gesellschaft.

Unternehmer- und Gründerservice, Ansiedlung von neuem Gewerbe, Einzelhändler für die Fußgängerzone zu gewinnen, Veranstaltungen in der Innenstadt zu organisieren und die Innenstadt attraktiv zu machen sowie Werbung in der Tourismusbranche seien die Aufgaben der Mitarbeiter. Rund 800.000 Euro stünden dafür jährlich zur Verfügung, mehr als die Hälfte seien Personalkosten. Für Stadtfeste und eine attraktive Innenstadt, die Schwerpunkte des SPD-Antrags, müssten etwa 120.000 Euro jährlich aufgewendet werden, weiß Terörde aus Erfahrung.

Die Tönisvorster Politiker im Ausschuss schluckten schwer angesichts dieser Summe und beeilten sich, dem Werbering St. Tönis, der einige Mitglieder zur Sitzung ins Rathaus entsandt hatte, für das jahrzehntelange – für die Stadt kostenlose - Engagement zu danken. „Jetzt sieht man erstmal, was der Werbering all die Jahre ehrenamtlich geleistet hat und was das in anderen Städten kostet“, bringt es Alexander Decher (CDU) auf den Punkt. Parteikollege Christian Rütten stellt die Frage in den Raum, was eine Stadtmarketinggesellschaft leisten könne, was der Werbering St. Tönis und die Händlergemeinschaft Vorst aktiv nicht leisten könnten.

Es gehe ums Image, um eine Bündelung von verschiedenen Aufgabenfeldern im Bereich der Vermarktung und darum, mehr Schwung in die Stadt zu bringen, verteidigt die SPD ihren Antrag. „Ein Thema könnte ja auch sein, die Innenstädte von St. Tönis und Vorst nach 18 Uhr zu beleben“, sagt Christoph Giltges (SPD).

Schließlich einigen sich die Politiker darauf, dass die Stadtverwaltung sich mit dem neuen Vorstandsteam des Werberings, das am 9. April gewählt werden soll, und den Mitgliedern von Vorst aktiv zusammensetzt, um gemeinsam zu überlegen, was fehlt, was besser und was anders laufen könnte.