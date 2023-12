Stadtkulturbund in Tönisvorst Ukrainische Staatsphilharmonie gibt Neujahrskonzerte

Was dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten? Traditionsgemäß gehören zu einem Neujahrskonzert Walzer und Polka. Natürlich verbeuge man sich in diesem Genre vor dem großen Johann Strauß. Auch der Radetzky-Marsch von Johann Strauß (Vater) dürfe nicht fehlen. Eine besonders brillante „Note“ erhalte das Programm durch die Mitwirkung der Sopranistin Anna Shumarina, eine der besten Künstlerinnen ihres Fachs in Deutschland. „Beide Konzerte sind komplett identisch und werden schwungvoll festlich gestaltet“, kündigte Thomas Nellen an, der in diesem Zusammenhang auch darauf hinweist, dass der Stadtkulturbund mit diesen beiden Neujahrskonzerten sein 30-jähriges Bestehen feiern will.