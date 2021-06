Stadtkulturbund Tönisvorst : Mit Kindertheater auf dem Bolzplatz kehrt Kultur zurück

St. Tönis Auf Initiative des Stadtkulturbunds Tönisvorst konnten Erstklässler der Katholischen Grundschule St. Tönis das Stück „Jack und die Bohnenranke“ sehen.

Die Geschwister finden ein Märchenbuch, in dem die Geschichte von Jack und der Bohnenranke steht. Jack findet ein goldenes Huhn, das ihm zu Reichtum verhilft. Eberhard und Mops wollen dieses Huhn ebenfalls finden, denn durch das Huhn wollen die Geschwister an ein goldenes Ei gelangen und sich so ihr Taschengeld aufbessern. Das Problem: Das Huhn lebt im Himmel, deshalb versuchen Eberhard und Mops, mithilfe einer Bohnenranke nach oben zu gelangen. So wie es auch schon Jack tat. Die Bohne wird gepflanzt, wächst aber trotz aller Tricks und Kniffe nicht. Am Ende beschließen Mops und Eberhard, lieber auf dem Boden zu bleiben. „Ohne goldenes Ei sind sie glücklich wie nie“, singen Mops und Eberhard am Ende des Stücks.