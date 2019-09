Stadtkulturbund : Mit Sommerkabarett in die neue Spielzeit

Vorst „Es geht los!“ Der Ruf schallt durch den Saal von Haus Vorst, und dann ist Moses W. auch schon auf der Bühne. „Damit hätten Sie nicht gerechnet, dass es pünktlich um 20 Uhr losgeht“, begrüßt er die zahlreich erschienenen Gäste, die der Einladung zum Sommerkabarett des Stadtkulturbundes in Zusammenarbeit mit dem PODIO-Theater Krefeld gefolgt sind. Laute Lacher sind die Antwort. Und die bleiben nicht die einzigen des Abends.

Was Rüdiger Höfken vom PODIO-Theater für den Stadtkulturbund zusammengestellt hat, kann sich sehen lassen. Viermal Kabarettkünstler vom Feinsten. Ob mit Moses W. beim Stau-Happening auf der Autobahn oder der Problematik des Verstehens von deutschsprachiger Popmusik – mit dem Kabarettisten aus Essen erhält alles neue Dimensionen. Das gilt ebenso für Michael Eller. Mit ihm geht es auf die Weltmeere. „Ich konnte 50 Mal als Kabarettist auf Kreuzfahrtschiffen mitfahren. Das reicht für ein abendfüllendes Programm“, bemerkt Eller, bevor er in See sticht und tiefe Einblicke in das Leben auf den schwimmenden Hotels gibt. Zudem lässt er die Besucher an den tiefsinnigen Gedanken teilhaben, die ein Kabarettist hat, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht. Die Kernfrage: „Kann man davon leben?“