Theaterstück im Corneliusforum : Schöner fremder Mann im Landhaus

Info

Das abwechslungsreiche Programm des Stadtkulturbundes geht am 2. Oktober mit dem Auftritt des Kölner Kabarettisten Wilfried Schmickler weiter. Im Abo-Programm steht am 8. November die Komödie „Bis zum Horizont, dann links“ auf dem Spielplan. Und am 14. Dezember wird es musikalisch im Forum: „Motown goes Christmas“ stimmt mit groovigem Sound auf die Weihnachtszeit ein. Mehr Infos und Karten gibt es unter: www.stadtkulturbund-toenisvorst.de.