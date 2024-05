Kultur in Tönisvorst Stadtkulturbund präsentiert sein Programm für das Jahr

Seit vielen Jahren, auch darauf wies Nellen hin, unterstützt die Tönisvorster Sparkassenstiftung den Stadtkulturbund, denn „Kultur ist ein Zuschussgeschäft“, so der Vorsitzende des Vereins. Neben dem Abo bilden die Sonderveranstaltungen eine Säule des Programms. Die Comedienne Lisa Feller ist am 9. Oktober in Tönisvorst, und das nicht zum ersten Mal. „Frech und pointiert erzählt sie ihre Geschichten“, so Nellen. Eine Doppelveranstaltung findet am 9. und 10. November statt: Dann bittet Frau Höpker zum Gesang. Während der erste Termin am Abend stattfindet, wird am 10. November nachmittags gesungen – ein Angebot nicht nur für Familien. Wer von den Covestro-Symphonikern aus Krefeld am 4. Januar 2025 noch nicht genug bekommen hat, kann sie am Sonntag, 5. Januar, 11 Uhr, noch einmal in einem Konzert im Rahmen der Matinee hören.