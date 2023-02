Stadtkulturbund Tönisvorst „Drei Männer und ein Baby“ – Ein Stück voller Klischees

Die Komödie ist wohlbekannt, wurde sie doch in den letzten knapp 40 Jahren auf den Bühnen und in verschiedenen Fassungen im Fernsehen gezeigt. Drei eingefleischte Junggesellen (in Tönisvorst sind es Junggesellen fortgeschrittenen Alters) werden unverhofft zu Leihvätern. Was Jacques, der Flugbegleiter, nicht weiß, ist, dass er Vater eines kleinen Mädchens ist. Dessen Mutter stellt das Baby für einige Tage bei ihm unter, ohne zu wissen, dass nur die Mitbewohner Pierre und Michel anwesend sind. Parallel wird ein anderes „Paket“ abgegeben, gefüllt mit Drogen. Eine Verwechslungsgeschichte schiebt sich in die Männer-mit-Baby-Geschichte.