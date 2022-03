Stadtkulturbund Tönisvorst : Leichte Comedy überwog beim Kabarettabend

Tönisvorst Helmut Sanftenschneider führte durch das Programm im Forum Corneliusfeld, zu dem der Stadtkulturbund eingeladen hatte. Mit dabei waren Volker Diefes, Ralf Senkel und Sabine Murza.

Zu einem Kabarettabend hatte der Stadtkulturbund Tönisvorst in das Forum Corneliusfeld in St. Tönis eingeladen. Vor deutlich ausgedünnten Reihen, was sicherlich nicht nur den Corona-Schutzmaßnahmen geschuldet war, führte der Moderator und Entertainer Helmut Sanftenschneider durch das Programm. Er ist das Gesicht der „Nachtschnittchen“, einer Show, in der bekannte und unbekanntere Vertreter der Kabarett- und Kleinkunstszene auftreten. Für den Abend in St. Tönis hatte Sanftenschneider ein Programm mit Volker Diefes, Ralf Senkel und Sabine Murza alias Murzarella zusammengestellt. Das vorweg: Ein Kabarett-Abend im Sinne von gesellschaftskritisch-unterhaltendem Witz wurde es nicht. Der leichte Comedyanteil überwog.