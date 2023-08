Stadtkulturbund Tönisvorst Zauberei und mehr beim Sommerkabarett

Der Magier bezog das Publikum in seine „Manipulationen“ ein, wie er die Grundlage seiner Zauberei nennt, in der er sich in erster Linie auf seine Hände verlässt. Mit diesen ließ er auch die Gäste arbeiten: „Hände schütteln, Hand nach vorne, Daumen nach oben“, dann drehen und noch ein paar Finger bewegen. Oder auch nicht, weil man feststellen musste, dass man entweder etwas falsch gemacht hatte oder die Anatomie eines Rauch anders zu sein scheint als die der Gäste. Gelang gar nicht nachzumachen, was er da vormachte. Höhepunkt des Abends war der schwebende Tisch, den er mal allein, mal mit einer Besucherin über die Bühne fliegen ließ. Er werde oft gefragt, erzählte Matthias Rauch, ob er vom Zaubern leben könne. Seine Antwort: Er verwandelte ein Protokoll in einen 100-Euro-Schein.