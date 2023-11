Hauptversammlung in St. Tönis Stadtkulturbund hat die Corona-Delle überwunden

Aufgrund der oben beschriebenen Problematik im Kartenabsatz wird das Sonderprogramm in der Spielzeit 2024/25 nicht weiter ausgebaut. Jedoch wird es Höhepunkte bieten. So sind beispielsweise „Frau Höpker bittet zum Gesang“ und Götz Alsmann bereits fest eingeplant. In der Spielzeit 2023/24 feiert der Stadtkulturbund sein 30-jähriges Bestehen. Besonderes Highlight ist hier das Neujahrskonzert und die Matinée mit der Ukrainischen Staatsphilharmonie. Die Gewinne aus den beiden Konzerten werden an das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor gespendet.