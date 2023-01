Stadtkulturbund in Tönisvorst Kulturbund hat Talsohle durchschritten

Das festliche Neujahrskonzert im Forum Corneliusfeld ist gespielt. Das gilt zumindest für dieses Jahr. Die Französische Kammerphilharmonie brachte mit ihrer Auswahl an bekannten Opern- und Operettenmelodien den Saal in Schwung. Und doch: Das Konzert war nicht ganz ausverkauft. In der langen Geschichte der Neujahrskonzerte – seit fast 30 Jahren ein verlässlicher Pfeiler im Programm des Stadtkulturbundes – ein doch ungewohntes Bild. Was sicher nicht an der Qualität des Orchesters lag. Rund 500 Karten hätten jeweils für die beiden Vorstellungen verkauft werden können. „Früher waren beide Neujahrskonzerte Wochen vorher ausverkauft“, bestätigt Thomas Nellen, Vorsitzender des Stadtkulturbundes. In diesem Jahr kamen am Samstag knapp unter 400 Zuschauer, am Sonntag waren es immerhin noch etwas mehr als 300.