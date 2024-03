Stadtgeschichte Tönisvorst Die gar nicht so goldenen Zwanziger

St. Tönis, August 1926: An der Vorster Landstraße wird das Freibad Tacksee eröffnet. Eine moderne Schwimmstätte, auf Beschluss des Gemeinderates unter Bürgermeister Dr. Christian Mauss hervorgegangen aus dem Baggerloch der Ziegelei Schlungs. 40 erwerbslose Jugendliche haben die Anlage in fünf Wochen im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gebaut. Auch in Nachbargemeinden hat damals der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit öffentlich geförderte Projekte auf den Weg gebracht. In Willich entstand so der Volkspark, in Kempen die Ludwig-Jahn-Kampfbahn.