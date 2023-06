Serie Tönisvorster Stadtgeschichte Als Hausweber St. Tönis prägten

1872: In einem raschen Krieg hat Deutschland den „Erbfeind“ Frankreich besiegt. Die Konkurrenz der französischen Textilindustrie ist ausgeschaltet. Fünf Milliarden Kriegsentschädigung, den Franzosen aufgezwungen, befeuern die deutsche Wirtschaft. Die „Gründerjahre“ brechen an. Am Niederrhein schießen neue Unternehmen zur Herstellung von Samt und Seide wie Pilze aus dem Boden. Die Krefelder Textilunternehmer versorgen fast alle europäischen Märkte. Sie benötigen dringend Arbeitskräfte, zahlen Spitzenlöhne. Im Krefelder Nachbarort St. Tönis ist der „Hausweber“ nun der verbreiteteste Beruf im Dorf.