Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035 : Ideen der Bürger für St. Tönis und Vorst

Der Rathausplatz in St. Tönis wird von den Bürgern als wichtiger Ort für kulturelle Veranstaltungen angesehen (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Bei einer Online-Beteiligung hat die Stadt Tönisvorst Ende Februar die Bürger gefragt, was sie sich für ihre Ortsmitten wünschen. In einer Vertiefungswerkstatt konnten sie Ideen vorbringen. Was sie sich wünschen.