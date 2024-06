Lesetipp aus Tönisvorst Ein Reisebuch der besonderen Art

Es müssen nicht immer dickleibige Schmöker sein, manchmal bietet auch ein schmaler Band großen Lesegenuss. So wie dieses Buch von Doris Dörrie. Erscheint die bekannte Regisseurin in Interviews oft spröde und blasiert, sind ihre Bücher voller Humor und Lebenserfahrung. In ihrem aktuellen Werk sind 47 Kolumnen gesammelt, welche die Autorin in den Jahren 2017 bis 2020 für „Die Zeit“ verfasst hat, plus drei Erstveröffentlichungen. Es handelt sich um knappe 40-Zeiler, in denen sie sehr originell anhand der Beschreibung von Reise-Mitbringseln über ihre Besuche in aller Welt erzählt. Denn Doris Dörrie kann einfach der Versuchung nicht widerstehen, ein Andenken in den Koffer zu packen. So lernte ich „Umeboshi“ kennen, eine in Salzlake eingelegte aprikosenartige Frucht. Der Geschmack scheint unvergleichbar zu sein, voller salziger Sauerkeit oder saurer Salzigkeit, und dieser Gaumenkitzel wirkt wie eine kalte Dusche oder ein „liebevoller Tritt in den Hintern“.