Lesetipp aus Tönisvorst Zwischen absurd und anrührend: Die Geschichte über eine schmerzhafte Trennung

Dieses sehr unterhaltsame Buch ist in einem wehmütigen und zugleich witzigen Ton geschrieben, voll britischem Humor: zum Beispiel die Einblicke in die Comedy-Szene, in der es die Platzhirsche gibt und die Programm-Lückenfüller und in der die unausgesprochene Regel gilt, nach einem missglückten Auftritt zu verschwinden, bevor der betreffende Künstler wieder hinter die Bühne kommt, um ihn nicht mit falschen Komplimenten noch mehr zu beschämen; oder wenn sein verschrobener Vermieter Morris seine Zeit verbringt mit verschwörerischen Schreiben an Julian Assange, dem Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks; oder – eiserner Beatles-Fan! – an English Heritage, einer eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation, welche die in Staatsbesitz befindlichen Denkmäler Englands verwaltet: Diese möge langsam mal eine Plakette an Morris‘ Haus anbringen – George Harrison habe hier 1963 schließlich eine Nacht auf dem Sofa verbracht!