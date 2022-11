Lese-Tipp : „Der betrunkene Berg“ - über eine Bücherei in 1765 Metern Höhe

Carmen Alonso leitet die Stadtbibliothek Tönisvorst. Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Carmen Alonso ist die Leiterin der Tönisvorster Stadtbücherei an der Hochstraße in St. Tönis. In loser Folge gibt sie unseren Lesern Literaturtipps. Diesmal: „Der betrunkene Berg“ von Heinrich Steinfest, erschienen bei Piper.

Katharina Kirchner, 43, hat schon einen ungewöhnlichen Arbeitsplatz: Ihr Ladenlokal, die Buchhandlung „Bücherberg“, befindet sich auf 1765 Metern Höhe, fast am Gipfel eines Berges in den Salzburger Alpen. Ihre Kunden sind Bergwanderer und Skifahrer, die auf dem Weg zum Gipfel in der direkt anliegenden Schutzhütte eine Pause machen wollen. Sie sind dann völlig überrascht, an diesem einsamen Ort eine kleine gemütliche Buchhandlung anzutreffen, die sich auf den Verkauf von Büchern über die Berge spezialisiert hat.

Die Monate November und Dezember sind Katharinas Lieblingsmonate: Die Schutzhütte und die Buchhandlung sind bis zur großen Silvesterfeier geschlossen, die Bergwanderer kommen nicht, und für die Skifahrer ist es noch zu früh. Katharina liebt diese Einsamkeit: „Zweimal verheiratet, zweimal geschieden, oft geliebt, oft verliebt war sie letztlich zur Überzeugung gekommen, die zweite Hälfte ihres Lebens frei von einer Partnerschaft zu verbringen. Ihr diesbezüglicher Hunger war gestillt.“

Aber dann kommt der Tag, an dem sie den Mann findet: Viel zu dünn angezogen, halb erfroren, liegt er kurz vor dem Gipfel des Berges in einer Schneemulde. Wie und warum er dorthin gekommen ist, interessiert Katharina erst einmal nicht, sie schleppt ihn unter Mühen in ihre Buchhandlung und taut ihn auf. Als der Mann ansprechbar ist, stellt sich heraus, dass er alles vergessen hat: Wer er war, wie er auf den Berg gekommen ist, und auch seinen Namen hat er vergessen. Da er groß und kräftig ist und so aussieht, als könne er mit Werkzeug umgehen, beschließt Katharina ganz pragmatisch, ihn erst einmal bei sich zu beherbergen und wieder aufzupäppeln, – vielleicht kann er ihr ja bei ein paar Reparaturen helfen.

Und weil er etwas „Roberthaftes“ an sich hat, gibt sie ihm den Namen: Robert. Robert kann kochen, und Robert kann vorlesen, und so nach und nach kehrt auch seine Erinnerung zurück. Robert spürt, dass er eine große Schuld auf sich geladen hat. Aber Katharina weiß tief in ihrem Inneren, dass sie ebenfalls eine Last in sich trägt.

Kurz darauf erreicht Linda die Buchhandlung: Sie ist fest angestellte Lawinenforscherin und soll den Abgang einer Lawine in unmittelbarer Nähe der Schutzhütte untersuchen. Auch sie bleibt ein paar Tage. Das Schicksal scheint diese drei Personen an diesem einsamen Ort zusammengeführt zu haben, denn alle drei haben mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen und mit traumatischen Erlebnissen, die ihr Leben belasten und denen sie sich irgendwann stellen müssen.