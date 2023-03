Debatte im Willicher Umweltausschuss Stadt Willlich wehrt sich gegen Vorwürfe zu Baumfällungen

Die Baumfällungen an der Hover Kull waren Thema im Umweltausschuss der Stadt Willlich am Donnerstagabend. Die Verwaltung beantwortete eine mehrteilige Anfrage der SPD zu den Fällungen und einem Pressetermin mit Bürgermeister Christian Pakusch. Der zuständige Geschäftsbereichsleiter Andreas Hans sagte, bei der Verwaltung seien Ende 2022 Meldungen über herabstürzende Äste eingegangen. Daraufhin hätten seine Mitarbeiter das Gebiet besichtigt und bei rund 20 Bäumen Schäden festgestellt. Es habe sich um durch Trockenheit geschädigte Birken und zu alte Pappeln gehandelt. Die Schäden seien in der unbelaubten Zeit sichtbar geworden. Im Gebiet Hover Kull sei ein Befahren mit einem Hubsteiger wegen der aktuell vorhandenen Bepflanzung nicht möglich, auch Baumkletterer hätten dort nicht arbeiten können, so Hans. Zur Frage, warum die Arbeiten bis in den März – und somit in die Vogelschutzzeit – angedauert hätten, sagte Hans, dass die Stadt bei Gefahr jederzeit zeitnah reagieren müsse. Sonst seien die Mitarbeiter persönlich haftbar zu machen, das wolle er seinem Team nicht zumuten. Wegen der großen Arbeitsmenge könne die Stadt nach dem 1. März Baumfällungen vornehmen. Es sei keineswegs so, dass Polizei oder Anglerverein die Arbeiten gestoppt hätten – die Arbeiter seien fertig, weitere Fällungen nicht notwendig gewesen. Die Stadt habe das Thema nicht im Umweltausschuss vorgebracht, weil man zeitnah habe handeln müssen. Hans versicherte, dass der Bereich wieder aufgeforstet wird – und zwar so, dass für künftige Arbeiten der Zugang per Hubsteiger möglich ist.