Bilanz in Tönisvorst : Mehr als 200 Verstöße gegen Corona-Vorschriften

Bilanz in Tönisvorst

Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrollieren in einem Park die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus (Symbolfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Tönisvorst Seit knapp drei Monaten gelten die Corona-Schutzverordnungen. Wie achtet die Stadt Tönisvorst auf deren Einhaltung, welche Vorfälle gab es und welche Orte sind besonders auffällig? Eine Bilanz.

Mit den weitreichenden Lockerungen kehrt das Leben zurück in die Städte. Für die Abteilung Sicherheit und Ordnung in Tönisvorst bedeutet die Situation allerdings weiterhin einen erheblichen Mehraufwand. Seit knapp drei Monaten müssen die Mitarbeiter auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung in der Apfelstadt achten.