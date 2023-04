Entsorgung in Tönisvorst Systemwechsel bei der Müllabfuhr

Zum 1. Januar 2025 will die Stadt das bisherige System der Müllabfuhr ändern. Das alte System zum Erfassen der jeweiligen Müllvolumina soll dafür aufgegeben werden. Dafür plant die Stadt den Beitritt zu einer gemeinsamen Ausschreibung durch den Abfallbetrieb Kreis Viersen (ABV). Für diese Pläne gab es jetzt im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr mit Mehrheit grünes Licht. Die Vertreter der CDU und UWT enthielten sich. Endgültig soll der Rat in seiner Sitzung am 10. Mai über den Wechsel entscheiden.