Klimaschutz in Tönisvorst Stadt und Verbraucherzentrale bieten Online-Vortrag zu PV-Strom

(svs) Auch wenn in jüngster Zeit andere Themen die öffentliche Meinung etwas mehr beschäftigen, so bleibt doch der Klimaschutz eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Das zeigt nicht zuletzt eine erneute Verfassungsbeschwerde einer Klägergruppe um verschiedene Naturschutzorganisationen und Fridays for Future, die in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Und auch in Tönisvorst spielt das Thema eine große Rolle. Das ist auch an der Schaffung der Stelle eines Klimamanagers deutlich abzulesen. Im Mai trat Enrico Emrich, der neue Klimamanager, seine Stelle an, und nun folgen die ersten von ihm organisierten Events.