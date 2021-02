Kostenpflichtiger Inhalt: Parken in St. Tönis : Stadt prüft Breite der Behindertenparkplätze

Die Stadtverwaltung Tönisvorst will alle öffentlichen Behindertenparkplätze auf ihre Breite prüfen, wie hier am Alten Markt in St. Tönis. ­ Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Der Behindertenparkplatz am Alten Markt in St. Tönis ist verschwunden. Es soll aber in Kürze eine neue Fläche ausgewiesen werden. Auch andere Stellplätze in der Stadt sollen geprüft werden.