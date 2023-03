Programm „Aufholen nach Corona“ Stadt Tönisvorst hat 120.000 Euro Fördergeld nicht genutzt

Den Kommunen waren fachbezogene Pauschalen zum Abbau von Lernrückständen der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt worden. Der Stadt Tönisvorst wurden im dritten Quartal 2021 vom Land Mittel in Höhe von 200.509 Euro überwiesen, die bis zum 31. Dezember 2022 zur Verfügung standen. „Von dem Betrag konnten aufgrund der anhaltenden Pandemie und der damit verbundenen Kontakteinschränkungen nur Mittel in Höhe von 83.557,73 Euro verausgabt werden“, schrieb die Verwaltung als Begründung in ihrer Vorlage zur Sitzung des Hauptausschusses. Zuviel überwiesene Mittel, also 116.951,27 Euro, müssen nun bis zum 31. März an das Land zurückgezahlt werden.