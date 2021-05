Ausschuss tagte : Stadt Tönisvorst gibt Pläne für Parkplätze in Vorst auf

Stadt Tönisvorst gibt Pläne für Parkplätze in Vorst auf

Vorst Ungewöhnlich gut gefüllt war die Zuschauertribüne bei der jüngsten Sitzung des Tönisvorster Ausschusses für Stadtplanung und Infrastruktur.

Der Plan aus dem Jahr 2006 sieht unter anderem vor, dass hinter den Häusern Kuhstraße 28 bis 18 öffentliche Parkplätze eingerichtet werden sollen. Die Grundstücke befinden sich allerdings in Privatbesitz. Lediglich ein Eigentümer wollte einen Teil seines Grundstücks verkaufen, woraufhin die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hat. Verbunden werden sollten die Parkplätze Richtung Kuhstraße über einen Fußweg, die sogenannte Kälbergasse, die aber über Privatgrund verläuft, der nicht zum Verkauf steht.

Schon vor ein paar Jahren hatten Anwohner gefordert, die Stadt möge die Idee mit den Parkplätzen in ihren Gärten aufgeben. Die Tönisvorster Verwaltung hatte davon damals dringend abgeraten, und die Politiker waren dem gefolgt. Jetzt sieht die Sache allerdings anders aus. Den Antrag der CDU-Fraktion, den B-Plan zu überarbeiten und die Parkplätze zu streichen, nahmen die Ausschussmitglieder in der Sitzung einstimmig an. „Der B-Plan ist von der Realität überholt worden“, sagte Christiane Tille-Gander (CDU). Er müsse den Gegebenheiten angepasst werden.