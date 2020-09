Aktion in Tönisvorst : Stadt Tönisvorst bittet, keine neuen Steine auszulegen

Tönisvorst So schön die Aktion sei – die Mitarbeiter des Bauhofs müssten leider die öffentlichen Wege und Rasenflächen pflegen, wozu auch mal ein Schnitt gehöre. Dabei könnten die Steine das Schneideblatt zerstören.

Das Phänomen hat sogar einen eigenen Eintrag bei Wikipedia: „Kindness Rock Project“ – was so viel bedeutet wie: „Freundlichkeits-Stein-Projekt“. Menschen – insbesondere Kinder – bemalen Steine und legen diese öffentlich aus – oft mit positiven Botschaften. Nachdem am Schluff während der Corona-Krise ganz viele Steine ausgelegt, später dann vom Tönisvorster Bauhof anlässlich der Grünstreifenpflege aufgesammelt und anschließend von einer engagierten Familie für das Hilfswerk Action Medeor versteigert wurden, hat sich das Phänomen erneut im Stadtbild niedergeschlagen: dieses Mal am Corneliusweg, dem kleinen Wanderpfad zwischen Cornelius- und Wilicher Straße. Auch hier hat es der städtische Bauhof nicht übers Herz gebracht, die Steine einfach zu entsorgen, sondern vorsichtig aufgesammelt, informiert die Stadtverwaltung.